2020-08-04T14:00:12+03:00
Происшествия

Водитель умер за рулем внедорожника, который вылетел с дороги

ДТП произошло утром 4 августа в Кронштадте
Петр КИБЕР
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В Кронштадте водитель умер за рулем машины. Фото: vk.com/dorinspbВ Кронштадте водитель умер за рулем машины. Фото: vk.com/dorinspb
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Внедорожник с мертвым водителем нашли утром 4 августа на центральной улице Кронштадта. Машина стояла на газоне. Ее движение остановил фонарный столб. Когда на место прибыли наряды ГИБДД и врачи скорой помощи, сидевший за рулем мужчина уже не подавал признаков жизни.

- По предварительной информации, около 08:00 у дома 45 по улице Ленина, водитель, управляя автомобилем «Хендэ Санта-Фе», совершил наезд на опору уличного освещения, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Позднее в соцсетях появилось видео последствий аварии. На записи видно, что машина переехала через поребрик на газон и врезалась в столб. Скорость в момент удара была совсем небольшой, а сам автомобиль ехал как неуправляемый. По предварительным данным, 62-летнему водителю стало плохо и он потерял управление.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка, обстоятельства происшествия и причины смерти мужчины выясняют эксперты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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