2020-08-04T14:19:20+03:00
Происшествия

Пожар произошел на Ижорском заводе в Колпино

Обгорело 100 квадратных метров кровли в градирне [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Пожар произошел на территории Ижорских заводов в ПетербургеПожар произошел на территории Ижорских заводов в ПетербургеФото: СОЦСЕТИ
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Мощный пожар произошел на территории Ижорского завода в Санкт-Петербурге. Днем во вторник, 4 августа 2020 года, жители Колпино увидели огромный столб дыма, поднимающийся со стороны производства и забили тревогу. ЧП попало на видео и было опубликовано в социальной сети.

- Спасайся кто может, - говорит женщина за кадром на видео.

По данным МЧС Северной столицы, сообщение о пожаре поступило в 13:24 часов по адресу проспект Ленина дом 1, там располагается больница адмиралтейских Ижорских заводов. Отмечается, что огонь начался в градирне - промышленной установке, предназначенной для охлаждения оборотной воды, используемой для отведения тепла от технологического оборудования в системах оборотного водоснабжения.

По данным спасателей, обгорело 100 квадратных метров кровли. Однако никакой угрозы распространения и обрушения нет.

На данный момент на месте пожара находится три единицы спецтехники. Огонь еще не локализован.

Пожар на территории Ижорского завода в Колпино 4 августа 2020 года .

ИСТОЧНИК KP.RU

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