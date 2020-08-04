Пожар произошел на Ижорском заводе в Колпино
Мощный пожар произошел на территории Ижорского завода в Санкт-Петербурге. Днем во вторник, 4 августа 2020 года, жители Колпино увидели огромный столб дыма, поднимающийся со стороны производства и забили тревогу. ЧП попало на видео и было опубликовано в социальной сети.
- Спасайся кто может, - говорит женщина за кадром на видео.
По данным МЧС Северной столицы, сообщение о пожаре поступило в 13:24 часов по адресу проспект Ленина дом 1, там располагается больница адмиралтейских Ижорских заводов. Отмечается, что огонь начался в градирне - промышленной установке, предназначенной для охлаждения оборотной воды, используемой для отведения тепла от технологического оборудования в системах оборотного водоснабжения.
По данным спасателей, обгорело 100 квадратных метров кровли. Однако никакой угрозы распространения и обрушения нет.
На данный момент на месте пожара находится три единицы спецтехники. Огонь еще не локализован.
Пожар на территории Ижорского завода в Колпино 4 августа 2020 года .
ИСТОЧНИК KP.RU