2020-08-04T14:44:53+03:00
Происшествия

Пьяный отец бросил 5-летнюю дочку одну на детской площадке в Санкт-Петербурге

Полиция проводит проверку с связи с оставлением ребенка в опасности
Лилия КОЗЛОВА
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Одинокую 5-летнюю девочку нашли на площадке в ПетербургеОдинокую 5-летнюю девочку нашли на площадке в ПетербургеФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В Санкт-Петербурге полиция проводит проверку в связи с оставлением маленького ребенка одного на детской площадке в Кировском районе. Утром в понедельник, 3 августа 2020 года, петербуржцы нашли во дворе одного из домов на проспекте Ветеранов девочку, оставленную без присмотра родителей и сразу же позвонили стражам правопорядка.

- Сообщение поступило в 7:30 часов утра. На место оперативно прибыли сотрудники полиции, которые установили что 5-летняя девочка была оставлена отцом, который находился в состоянии алкогольного опьянения, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу.

Малышку госпитализировали в больницу, где она сейчас находится в безопасности.

Также полиция выяснила, кто еще родители и где они находятся. Сейчас они в территориальном отделе МВД. Решается вопрос о принятии процессуального решения по факту оставления ребенка в опасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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