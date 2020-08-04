Дежурные бригады приготовились к подтоплениям из-за ливня в Санкт-Петербурге

4 Авг. 2020 2020-08-04T17:40:24+03:00

Мощный ливень ожидается в ночь с 4 на 5 августа в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

Сильные дожди ожидаются в ночь с 4 на 5 августа 2020 года

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По прогнозам синоптиков на Санкт-Петербург снова надвигается ливень. Сильные дожди ожидаются в городе в ночь с 4 на 5 августа 2020 года. Утром интенсивные осадки продолжатся. В связи с этим, некоторые улицы Северной столицы может затопить, поэтому оперативные бригады уже вышли на дежурство, чтобы быстро справлять с потопами.

- В городе будут работать более 50 специализированных бригад предприятия. В случае образования скопления воды на проезжей части просим автомобилистов быть внимательными и по возможности избегать низких участков дороги под мостами и путепроводами, где вероятность возникновения подтопления наиболее велика, - рассказали в "Водоканале".

В компании напомнили, что во время ливней лучше всего избегать мест скопления воды. Автомобилистам следует выбирать маршруты, которые проходят по более высоким дорогам, так как, например, под мостами, можно "утонуть".

При выпадении осадков с интенсивностью выше 15 миллиметров за 20 минут возникает переполнение канализационной системы, которое вызывает подтопления улично-дорожной сети. Через некоторое время система водоотведения принимает весь объем дождя.

ИСТОЧНИК KP.RU