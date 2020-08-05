2020-08-05T07:54:09+03:00
Общество

Дождь и ветер: погода на 5 августа в Санкт-Петербурге

Среда станет последним днем с осадками на этой неделе
Петр КИБЕР
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5 августа в Петербурге будет пасмурно.5 августа в Петербурге будет пасмурно.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Петербурге опять дожди. Но если ночью лили как из ведра, то днем в среду синоптики обещают умеренные и небольшие осадки. Солнце из-за туч пока не появится, но будет тепло. А уже завтра дожди прекратятся.

- 5 августа в Санкт-Петербурге в первой половине дня ожидаются небольшие дожди. Ветер юго-западный и западный, умеренный. Температура воздуха составит +20...+22 градуса. Атмосферное давление будет повышаться, - сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По состоянию на 7:45 в городе уже достаточно тепло, воздух прогрелся до +18,1 градуса. Дует слабый юго-западный ветер скоростью 1-3 метра в секунду, давление составляет 756,8 мм ртутного столба, а влажность достигает 93%

Зато уже в четверг из города уйдет циклон, который унесет с собой пасмурную погоду. Выглянет солнце и на 6-7 дней в Петербурге будет солнечно и тепло.

ИСТОЧНИК KP.RU

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