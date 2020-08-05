Труп молодого мужчины нашли в лодке на берегу речки в Вындином острове

5 Авг. 2020 2020-08-05T08:27:04+03:00

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Полицейские Волховского района устанавливают обстоятельства смерти молодого мужчины, чье тело нашли в лодке на берегу реки в деревне Вындин остров. О смерти человека в полицию сообщила его знакомая.

- В 18:15 3 августа поступил сигнал от местной жительницы, которая заявила, что в лодке найдено тело мужчины по имени Игорь, - сообщает источник в правоохранительных органах.

На место происшествия выехали оперативники. По предварительной информации, умершему мужчине было 36 лет. Сейчас стражи порядка выясняют причины его смерти и имела ли она криминальный характер.

Напомним, что вечером 2 августа в Петербурге нашли мертвым популярного TikTok-блогера. Молодой уроженец Таджикистана имел нетрадиционную ориентацию и активно публиковал видео похожей направленности в соцсетях. Предварительно сообщалось о том, что блогера могли задушить, однако позднее причиной смерти была названа передозировка наркотиками.

ИСТОЧНИК KP.RU