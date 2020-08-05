2020-08-05T08:27:04+03:00
Происшествия

Труп молодого мужчины нашли в лодке на берегу речки в Вындином острове

ЧП произошло в Волховском районе Ленобласти
Петр КИБЕР
Поделиться:
Труп молодого мужчины нашли в лодке в деревне Вындин остров.Труп молодого мужчины нашли в лодке в деревне Вындин остров.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Полицейские Волховского района устанавливают обстоятельства смерти молодого мужчины, чье тело нашли в лодке на берегу реки в деревне Вындин остров. О смерти человека в полицию сообщила его знакомая.

- В 18:15 3 августа поступил сигнал от местной жительницы, которая заявила, что в лодке найдено тело мужчины по имени Игорь, - сообщает источник в правоохранительных органах.

На место происшествия выехали оперативники. По предварительной информации, умершему мужчине было 36 лет. Сейчас стражи порядка выясняют причины его смерти и имела ли она криминальный характер.

Напомним, что вечером 2 августа в Петербурге нашли мертвым популярного TikTok-блогера. Молодой уроженец Таджикистана имел нетрадиционную ориентацию и активно публиковал видео похожей направленности в соцсетях. Предварительно сообщалось о том, что блогера могли задушить, однако позднее причиной смерти была названа передозировка наркотиками.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Микроавтобус насмерть сбил пешехода на Колтушском шоссе
Автобусы из Санкт-Петербурга в Ярославль начнут ходить с 5 августа
Труп молодого мужчины нашли в лодке на берегу речки в Вындином острове
Дождь и ветер: погода на 5 августа в Санкт-Петербурге
Очередной голый мужчина погромил припаркованные машины в Мурино
Назван самый богатый главный врач больницы Санкт-Петербурга в 2019 году
400 тысяч рублей штрафа получила стройкомпания из Санкт-Петербурга, чьи рабочие массово заболели коронавирусом
Деревянный амфитеатр «Лахта Центра» принял первый концерт
Крошик напугал петербуржцев светящимися глазами в ночи
Пьяный водитель каршеринга устроил дрифт на Дворцовой набережной
10-летнюю девочку вторые сутки разыскивают в Санкт-Петербурге
Воздушный шар приземлился на оживленную дорогу в Ленобласти
Участники Versus снялись с нового баттла из-за смерти рэпера Картрайта
Жительница Мурино вышла в финал международного конкурса красоты среди девушек-инвалидов
Власти Санкт-Петербурга начали массовые проверки торговых центров
Аномальный рост безработицы выявили в Санкт-Петербурге в 2020 году
Сын петербуржца, умершего от коронавируса, требует через суд компенсации от больницы
Гидравлические испытания тепловых сетей пройдут в Кировском районе 5 августа
Петербуржцев просят спасти медведей от голода, оставшихся без работы из-за закрытия цирка-шапито
Выплаты медикам за работу с коронавирусными больными продлят в Санкт-Петербурге
«Постковидная» диспансеризация началась в Ленинградской области
Дежурные бригады приготовились к подтоплениям из-за ливня в Санкт-Петербурге
ФК «Ленинградец» начнет новый сезон матчем на стадионе в Рощино
Автомобильный объезд Гатчины откроется 7 августа
Куривший в постели житель Песочного погиб при пожаре
Новые фонари установили на Дворцовой улице в Санкт-Петербурге