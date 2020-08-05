2020-08-05T08:49:10+03:00
Общество

Автобусы из Санкт-Петербурга в Ярославль начнут ходить с 5 августа

Рейсы в старинный русский город будут отправляться трижды в неделю
Петр КИБЕР
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Из Петербурга в Ярославль начнут ходить автобусы.Из Петербурга в Ярославль начнут ходить автобусы.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Ярославль и Санкт-Петербург свяжет новый автобусный маршрут. Междугородние рейсы будут отправляться с автовокзала на Обводном канале трижды в неделю, а время в пути составит около 12 часов.

- 5 августа новый автобусный маршрут свяжет Северную столицу и древнерусский город Ярославль, более 1000 лет возвышающийся над Волгой, - сообщает пресс-служба «Пассажиравтотранса».

Отмечается, что в России исторические центры только двух городов – Петербурга и Ярославля - внесены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. В этом смысле маршрут будет символичным.

Что касается самой поездки, то отправления планируется совершать каждую среду, пятницу и воскресенье. Из Петербурга автобус уйдет в 19:20 и прибудет в Ярославль в 7:20 следующих суток. Стоимость проезда составляет 1600 рублей. На утро 5 августа онлайн-сервисы продажи билетов показывают только 15 занятых мест из 47. Впрочем, будет маршрут пользоваться спросом или нет, покажет время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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