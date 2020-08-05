2020-08-05T09:07:19+03:00
Происшествия

Микроавтобус насмерть сбил пешехода на Колтушском шоссе

Погибшим оказался мужчина в возрасте около 50 лет
Петр КИБЕР
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На Колтушском шоссе насмерть сбили пешехода.На Колтушском шоссе насмерть сбили пешехода.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Смертельное ДТП произошло поздним вечером 4 августа во Всеволожском районе Ленинградской области. На Колтушском шоссе, у дома №294, микроавтобус «Фольксваген» сбил человека. От полученных травм мужчина скончался на месте.

- Водитель (мужчина 1972 года рождения, стаж с 2009 года), управляя автомобилем «Фольксваген Транспортер», вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть слева направо, - сообщат отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Погибшим оказался мужчина, на вид около 50 лет. Прибывшие на место ДТП медики ишь констатировали мгновенную смерть. Сейчас личность погибшего выясняют в полиции. Также инспекторы ГИБДД устанавливают все обстоятельства смертельного инцидента и выясняют виновников аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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