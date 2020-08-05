На пьяного папашу, забывшего ребенка на улице, завели уголовное дело

5 Авг. 2020 2020-08-05T10:13:25+03:00

Мужчина пил в гостях, а по дороге домой оставил 5-летнюю дочку на площадке

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До года тюрьмы грозит нерадивому папаше из Петербурга, который по пьяни забыл свою маленькую дочку на улице. Замерзшего ребенка ранним утром 3 августа во дворе одного из домов на проспекте Ветеранов нашли местные жители.

- На место оперативно прибыли сотрудники полиции, которые установили что 5-летняя девочка была оставлена отцом, который находился в состоянии алкогольного опьянения, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Девочку с переохлаждением увезли в больницу на скорой, а поисками ее родителей занялись полицейские. Оказалось, что отец малышки вместе с ней был в гостях, где выпивал с компанией. Дочка была с ним. Но по дороге домой папаша оставил ребенка на детской площадке и просто ушел домой.

Итогом стало уголовное дело по статье «Оставление в опасности». До суда мужчина останется под подпиской о невыезде. А семьей займутся органы опеки.

ИСТОЧНИК KP.RU