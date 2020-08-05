2020-08-05T10:29:51+03:00
Общество

14 460 человек обследованы на коронавирус за последние сутки в Санкт-Петербурге

Последние данные на утро 5 августа приводит городской Оперштаб
Петр КИБЕР
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Больше 14 тысяч петербуржцев проверили за коронавирус за сутки.Больше 14 тысяч петербуржцев проверили за коронавирус за сутки.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Больше 14 тысяч человек прошли обследование на наличие коронавирусной инфекции за минувшие сутки. Такие данные по городу на 10:00 5 августа приводит Оперативный штаб Санкт-Петербурга.

- Под медицинским наблюдением находится 950 человек. Из них 544 - на самоизоляции, 406 - контактные, - сообщает пресс-служба Смольного.

Интересно, что ничего не сообщается о наличии людей в обсерваторе. Из этого можно сделать вывод, что все пациенты из пансионата «Балтиец» в Репино выпущены после карантина.

Отметим, что сейчас на обсервацию людей, вернувшихся из заграничной поездки практически не отправляют - все проходят карантин дома, а при наличии отрицательного теста на коронавирус, самоизоляция даже необязательна.

Да и само число людей, приехавших в Россию, совсем невелико. За сутки об этом заявили лишь 12 человек. А всего справочной службой «122» по вопросам коронавируса обработано 326 обращений петербуржцев. Еще 53 вопроса пришли на номер 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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