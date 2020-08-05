2020-08-05T11:37:53+03:00
Общество

Пропавшую 10-летнюю школьницу, которую искали двое суток, нашли на детской площадке

Девочка пропала в Выборгском районе Санкт-Петербурга после ссоры с родителями
Петр КИБЕР
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Пропавшую школьницу нашли на детской площадке.Пропавшую школьницу нашли на детской площадке.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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10-летнюю петербургскую школьницу, пропавшую два дня назад, нашли на детской площадке в Выборгском районе города. По счастью, девочка оказалась жива и лишь сильно промерзла холодной ночью.

- Около 10:30 5 августа на детской площадке на улице Сикейроса бдительный петербуржец заметил одинокого замерзшего ребенка. Он тут же сообщил об этом в полицию, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Приехавшие на вызов полицейские отвезли девочку в отделение, где ее осмотрели врачи. Ребенка обогрели, а после передали в руки родителям. Жизни школьницы ничего не угрожает.

Напомним, что девочка ушла из дома утром 3 августа после ссоры с родителями. Ребенка, одетую не по погоде в одни шорты, футболку и шлепанцы, видели в районе метро «Озерки», но найти не могли.

По предварительным данным, девочка ночевала в парадных домов, стараясь не попадаться на глаза людям. Точные события последних двух дней выясняют полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU

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