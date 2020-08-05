Пропавшую 10-летнюю школьницу, которую искали двое суток, нашли на детской площадке
10-летнюю петербургскую школьницу, пропавшую два дня назад, нашли на детской площадке в Выборгском районе города. По счастью, девочка оказалась жива и лишь сильно промерзла холодной ночью.
- Около 10:30 5 августа на детской площадке на улице Сикейроса бдительный петербуржец заметил одинокого замерзшего ребенка. Он тут же сообщил об этом в полицию, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Приехавшие на вызов полицейские отвезли девочку в отделение, где ее осмотрели врачи. Ребенка обогрели, а после передали в руки родителям. Жизни школьницы ничего не угрожает.
Напомним, что девочка ушла из дома утром 3 августа после ссоры с родителями. Ребенка, одетую не по погоде в одни шорты, футболку и шлепанцы, видели в районе метро «Озерки», но найти не могли.
По предварительным данным, девочка ночевала в парадных домов, стараясь не попадаться на глаза людям. Точные события последних двух дней выясняют полицейские.
ИСТОЧНИК KP.RU