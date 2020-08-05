Суд закрыл гипермаркет «Сезон» на Пулковском шоссе

5 Авг. 2020 2020-08-05T12:14:32+03:00

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Гипермаркет «Сезон» не сможет работать почти три недели. Решение о закрытии магазина из-за нарушения санитарных норм принял Московский районный суд Санкт-Петербурга. Представитель владельца на заседание не явился.

- При осмотре помещений в гипермаркете «Сезон» (Пулковское шоссе д. 40, лит. А)выявлены нарушения санитарного законодательства, а именно: в холодильнике находилась продукция с истекшим сроком годности, не организован централизованный сбор использованных одноразовых масок, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Проверяющих также не устроила тесная столовая для персонала, отсутствие дезинфицирующих средств, недостаточная мощность антибактерицидных излучателей и так далее.

13 июля все эти нарушения были зафиксированы, а 20 июля работу магазина временно приостановили. С этого числа и будут отсчитывать 20 суток, на которые суд постановил закрыть супермаркет.

ИСТОЧНИК KP.RU