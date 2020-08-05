Суд закрыл гипермаркет «Сезон» на Пулковском шоссе
Гипермаркет «Сезон» не сможет работать почти три недели. Решение о закрытии магазина из-за нарушения санитарных норм принял Московский районный суд Санкт-Петербурга. Представитель владельца на заседание не явился.
- При осмотре помещений в гипермаркете «Сезон» (Пулковское шоссе д. 40, лит. А)выявлены нарушения санитарного законодательства, а именно: в холодильнике находилась продукция с истекшим сроком годности, не организован централизованный сбор использованных одноразовых масок, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Проверяющих также не устроила тесная столовая для персонала, отсутствие дезинфицирующих средств, недостаточная мощность антибактерицидных излучателей и так далее.
13 июля все эти нарушения были зафиксированы, а 20 июля работу магазина временно приостановили. С этого числа и будут отсчитывать 20 суток, на которые суд постановил закрыть супермаркет.
ИСТОЧНИК KP.RU