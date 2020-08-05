В петербургском метро прокомментировали требование носить маски
В петербургском метрополитене отреагировали на ситуацию с «ужесточением» масочного режима, о которой утром 5 августа сообщали многие горожане. По их словам, пассажиров без масок перестали пускать в подземку, хотя последнее время на наличие средств индивидуальной защиты внимания почти не обращали.
- Дорогие пассажиры! Напоминаем, что в метрополитене по-прежнему действует масочный режим. Пожалуйста, не забывайте использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Берегите себя! - сообщает пресс-служба метрополитена.
Фактически, в требованиях ничего не изменилось, однако корреспонденту «КП-Петербург» негласно подтвердили, что в подземку пришло распоряжение жестче контролировать наличие масок у пассажиров.
Контроль наличия СИЗ также будет вестись в транспорте, торговых центрах и так далее. Нарушителям режима грозит штраф до 4 тысяч рублей. Сами ТЦ могут оштрафовать на сотни тысяч рублей и даже закрыть.
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ИСТОЧНИК KP.RU