Еще 68 общественных туалетов появились в Санкт-Петербурге

5 Авг. 2020 2020-08-05T12:48:53+03:00

Еще 68 туалетов открылось в Петербурге с 5 августа. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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68 заведений первой необходимость появились на улицах Петербурга. Общественные туалеты открыл городской «Водоканал». По заверениям предприятия, это сделано на «сэкономленные» средства.

- В связи с поступавшими обращениями жителей города с 5 августа ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» дополнительно ввел в эксплуатацию 68 туалетов. Все они расположены в парках, около станций метро и в общественных местах, - сообщает пресс-служба «Водоканала».

В это число входят 44 стационарных уборных, работа которых была возобновлена после закрытия ан время карантина, а также 24 модульных конструкций. Заветные кабинки появились в Александровском парке, у станций метро «Фрунзенская», «Удельная», «Купчино», «Ломоносовская» и других, а также в Солнечном, Сестрорецке и Колпино.

Деньги на эксплуатацию появились за счет «прекращения различных нецелевых затрат» и оптимизации работы предприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU