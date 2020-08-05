2020-08-05T14:37:50+03:00
Звезды

В Эрмитаже вновь начали проводить групповые экскурсии

Пока, правда, пускают не больше 5 человек
Полина ШАНДРАК
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В Эрмитаже вернули групповые экскурсии.В Эрмитаже вернули групповые экскурсии.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Эрмитаж возвращаются групповые экскурсии для посетителей. Правда, пока с ограничениями - по пять человек, не более. Об этом рассказал директор Михаил Пиотровский на официальной странице Эрмитажа Вконтакте.

- Групповые экскурсии будут организованы в Главный музейный комплекс - Зимний дворец по маршрутам и Главный штаб. Входы будут специальные, их укажут на билетах, - отметил Пиотровский.

Напомним, что после долгого вынужденного закрытия Эрмитаж распахнул свои двери для посетителей 15 июля. С 29 июля в четырех дворца Эрмитажа открылась выставка «Художники и коллекционеры – Русскому музею. Дары. 1898-2019. Избранное». Посещение строго по сеансам. Каждые 20 минут на экспозицию смогут пройти не более 10 человек по билетам, заранее купленным онлайн на сайте музея. А для тех, кто до сих пор боится посещать общественные места, в помощь онлайн-экскурсии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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