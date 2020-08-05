2020-08-05T14:45:40+03:00
Происшествия

Адвокаты подали апелляцию на арест жены рэпера Энди Картрайта

Ранее Марину Кохал отправили на два месяца в Следственный изолятор по делу об убийстве мужа
Петр КИБЕР
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Адвокаты обжаловали арест Марины Кохал.Адвокаты обжаловали арест Марины Кохал.Фото: СОЦСЕТИ
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Адвокаты Марины Кохал - жены рэпера Энди Картрайта, подали апелляцию на ее арест. В обращении они требуют изменить меру пресечения, заменив помещение в Следственный изолятор домашним арестом.

- Только что мной была подана апелляционная жалоба на постановление Смольнинского районного суда Санкт-Петербурга от 03.08.2020 об избрании в отношении Кохал М.С. меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщил корреспонденту «КП-Петербург» адвокат Сергей Лукьянов.

Напомним, что следователи, настоявшие на аресте 36-летней женщины, подозревают супругу 30-музыканта в его убийстве и расчленении, как попытке скрыть преступление. Сама Марина Кохал признает, что разрезала тело мужа и упаковала останки в пакеты, но только после того, как тот скончался от передозировки наркотиками.

Точная причина гибели 30-летнего рэпера пока не установлена.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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