Петербургский метрополитен не хочет платить компенсации родным жертв теракта в подземке

5 Авг. 2020 2020-08-05T15:10:25+03:00

Ранее Ленинский суд взыскал 500 тысяч рублей с метро в пользу отца погибшей пассажирки

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Петербургский метрополитен попытается оспорить решение Ленинского районного суда о выплате полумиллионной компенсации отцу девушки, погибшей при теракте в метро в 2017 году.

- Метрополитен обратился в горсуд с апелляцией на решение Ленинского районного суда о взыскании 500 тысяч рублей в пользу Геннадия Даниленко, - пишет «Мойка 78» со ссылкой на информацию от Объединенной пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

В руководстве подземки считают, что теракт, в котором погибли 15 человек плюс сам террорист-смертник, был так называемым «действием неодолимой силы» и предотвратить его сотрудники метро никак не могли.

А вот Ленинский райсуд решил, что именно недоработка службы безопасности метрополитена привела к тому, что террорист смог пройти внутрь, сесть в вагон и привести в действие взрывное устройство.

Напомним, что в декабре 11 пособников террориста осудили на сроки от 19 лет до пожизненного. Сами обвиняемые вину не признали.

ИСТОЧНИК KP.RU