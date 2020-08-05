Петербургский метрополитен не хочет платить компенсации родным жертв теракта в подземке
Петербургский метрополитен попытается оспорить решение Ленинского районного суда о выплате полумиллионной компенсации отцу девушки, погибшей при теракте в метро в 2017 году.
- Метрополитен обратился в горсуд с апелляцией на решение Ленинского районного суда о взыскании 500 тысяч рублей в пользу Геннадия Даниленко, - пишет «Мойка 78» со ссылкой на информацию от Объединенной пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
В руководстве подземки считают, что теракт, в котором погибли 15 человек плюс сам террорист-смертник, был так называемым «действием неодолимой силы» и предотвратить его сотрудники метро никак не могли.
А вот Ленинский райсуд решил, что именно недоработка службы безопасности метрополитена привела к тому, что террорист смог пройти внутрь, сесть в вагон и привести в действие взрывное устройство.
Напомним, что в декабре 11 пособников террориста осудили на сроки от 19 лет до пожизненного. Сами обвиняемые вину не признали.
ИСТОЧНИК KP.RU