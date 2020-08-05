2020-08-05T15:30:31+03:00
Общество

Новый начальник петербургского метро вышел на работу

Евгений Козин сменил Владимира Гарюгина, проработавшего на этом посту 30 лет
Петр КИБЕР
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Новый начальник метро вступил в должность. Фото: "Метроподитен СПб"Новый начальник метро вступил в должность. Фото: "Метроподитен СПб"
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5 августа на работу вышел новый начальник петербургского метро. Точнее Евгений Козин, бывший заместителем Владимира Гарюгина, просто сменил должность на более высокую. Поздравить Козина с назначением приехал вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов.

- Штурвал петербургского метро передан в надежные руки. Я уверен, что многолетний опыт работы в петербургской подземке поможет Евгению Германовичу твердо исполнять обязанности начальника, - заявил вице-губернатор, чьи слова приводит пресс-служба метрополитена.

А бывшему начальнику подземки Владимиру Гарюгину, руководившему стратегическим объектом более 30 лет, вручили благодарственное письмо от имени правительства и губернатора Санкт-Петербурга.

Отметим, что Евгений Козин работает в метро с 1993 года. Карьеру он начинал в должности помощника тоннельного мастера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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