Рекордное количество выпускников пожаловалось на результаты ЕГЭ 2020 в Санкт-Петербурге

5 Авг. 2020 2020-08-05T15:50:38+03:00

Больше всего школьники не согласились с итогами экзамена по физике, химии, информатике и обществознанию

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В 2020 году выпускники Санкт-Петербурга подали 1911 апелляций на результаты единых государственных экзаменов. Об этом на пресс-конференции по итогам ЕГЭ 5 августа заявил заместитель председателя конфликтной комиссии Александр Федосов.

- Налицо рекордно высокое число поданных апелляций, - отметил Федосов. - Большое количество жалоб поступило по результатам всех предметов, за исключением биологии и иностранных языков.

Максимальное число возмутившихся недовольны итогами по физике, химии, информатике и обществознанию.

- Это самый высокий показатель с 2009 года, когда ЕГЭ начал проходить в штатном режиме. На каждые 40 человек приходится одна апелляционная жалоба, - заявил заместитель председателя городской конфликтной комиссии. - Думаю, что после окончания всех этапов ЕГЭ мы побьем рекорд по абсолютному числу апелляций.

На его взгляд, так происходит, в первую очередь, потому, что подать жалобу очень просто: процесс занимает буквально одну минуту в удаленном режиме.

- Из почти 2 тысяч рассмотренных апелляций удовлетворено только 470, то есть 25%. Это почти в два раза меньше, чем ежегодные 40%, что свидетельствует о высоком качестве первичной проверки, - добавил Федосов.

ИСТОЧНИК KP.RU