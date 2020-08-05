Рекордное количество выпускников пожаловалось на результаты ЕГЭ 2020 в Санкт-Петербурге
В 2020 году выпускники Санкт-Петербурга подали 1911 апелляций на результаты единых государственных экзаменов. Об этом на пресс-конференции по итогам ЕГЭ 5 августа заявил заместитель председателя конфликтной комиссии Александр Федосов.
- Налицо рекордно высокое число поданных апелляций, - отметил Федосов. - Большое количество жалоб поступило по результатам всех предметов, за исключением биологии и иностранных языков.
Максимальное число возмутившихся недовольны итогами по физике, химии, информатике и обществознанию.
- Это самый высокий показатель с 2009 года, когда ЕГЭ начал проходить в штатном режиме. На каждые 40 человек приходится одна апелляционная жалоба, - заявил заместитель председателя городской конфликтной комиссии. - Думаю, что после окончания всех этапов ЕГЭ мы побьем рекорд по абсолютному числу апелляций.
На его взгляд, так происходит, в первую очередь, потому, что подать жалобу очень просто: процесс занимает буквально одну минуту в удаленном режиме.
- Из почти 2 тысяч рассмотренных апелляций удовлетворено только 470, то есть 25%. Это почти в два раза меньше, чем ежегодные 40%, что свидетельствует о высоком качестве первичной проверки, - добавил Федосов.
ИСТОЧНИК KP.RU