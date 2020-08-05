2020-08-05T15:52:51+03:00
Общество

QR-коды и навигация появится на Пискаревском кладбище

Это часть проекта по патриотическому воспитанию молодежи
Петр КИБЕР
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На Пискаревском кладбище появится навигация для мобильных устройств.На Пискаревском кладбище появится навигация для мобильных устройств.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Новая система навигации, включая размещение QR-коды, появится на Пискаревском мемориальном кладбище. Это сделано в рамках проекта развития маршрутов памяти о войне и патриотического воспитания молодежи. Также свою роль сыграл коронавирус, из-за которого массовые экскурсии стали невозможными.

- Памятное место будет адаптировано для индивидуального посещения. В таком случае гость должен быть оснащен аудиогидом или возможностью познакомиться с местом с помощью мобильного телефона. Кроме того, современные технологии помогут найти общий язык с молодежью, - рассказал газете «Петербургский дневник» директор Пискаревского кладбища Евгений Панкевич.

Сейчас на мемориале реализуется новая концепция его развития, которая займет от трех до пяти лет. В числе основных задач - развитие цифровых технологий создание современного сайта и работа в социальных сетях. А в перспективе Пискаревское кладбище может стать частью большого туристического маршрута по военным мемориалам северо-запада России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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