2020-08-05T17:09:28+03:00
Общество

Гостиницы Санкт-Петербурга могут лишь наполовину заполниться к концу лета

По мнению экспертов, гостиничный рынок оклемается только к лету 2021 года
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Гостиницы Санкт-Петербурга к концу лета 2020 года могут заполниться только на 50% из-за коронавируса.Гостиницы Санкт-Петербурга к концу лета 2020 года могут заполниться только на 50% из-за коронавируса.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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По данным международной консалтинговой компании Colliers International, гостиницы Санкт-Петербурга смогут заполниться к концу текущего лета в лучшем случае на 50%. Рынок медленно, но верно восстанавливается после послаблений по коронавирусу. В июне туристы заполняли гостиницы Северной столицы на 23-28%. Как считают эксперты, рынок окончательно оклемается только следующим летом.

- Сейчас Санкт-Петербург входит в ТОП-3 самых востребованных туристических направлений у россиян. Основной спрос на гостиницы в краткосрочной перспективе будут формировать одинокие путешественники и небольшие группы туристов. Больше всех в выигрыше окажутся отели средней и бюджетной ценовой категорий, - считает Евгения Тучкова, заместитель директора департамента консалтинга Colliers International в Северной столице.

По оценкам специалистов, средняя стоимость номера в петербургских гостиницах снизилась на 25% за первые полгода. Сейчас она составляет до 4749 рублей без учета завтрака и НДС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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