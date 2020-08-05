Гостиницы Санкт-Петербурга могут лишь наполовину заполниться к концу лета
По данным международной консалтинговой компании Colliers International, гостиницы Санкт-Петербурга смогут заполниться к концу текущего лета в лучшем случае на 50%. Рынок медленно, но верно восстанавливается после послаблений по коронавирусу. В июне туристы заполняли гостиницы Северной столицы на 23-28%. Как считают эксперты, рынок окончательно оклемается только следующим летом.
- Сейчас Санкт-Петербург входит в ТОП-3 самых востребованных туристических направлений у россиян. Основной спрос на гостиницы в краткосрочной перспективе будут формировать одинокие путешественники и небольшие группы туристов. Больше всех в выигрыше окажутся отели средней и бюджетной ценовой категорий, - считает Евгения Тучкова, заместитель директора департамента консалтинга Colliers International в Северной столице.
По оценкам специалистов, средняя стоимость номера в петербургских гостиницах снизилась на 25% за первые полгода. Сейчас она составляет до 4749 рублей без учета завтрака и НДС.
ИСТОЧНИК KP.RU