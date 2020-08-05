Бизнесмены Санкт-Петербурга получили 600 млн рублей на профилактику коронавируса

Больше 10 тысяч бизнесменов Санкт-Петербурга получат субсидию для профилактики коронавируса. Фото: Олег ЗОЛОТО

Бизнесменам Санкт-Петербурга перечислили 600 миллионов рублей, предназначенных на проведение мероприятий по профилактике коронавируса. Деньги получили чуть больше 10 тысяч городских предпринимателей.

Субсидии пойдут на благое дело. По правилам Роспотребнадзора, предприятия, которые возобновили свою работу во время пандемии, должны измерять температуру своим сотрудникам и посетителям, выдавать средства индивидуальной защиты, следить за социальной дистанцией и наличием антисептиков. Это как раз стоит немалых денег.

- Данную субсидию можно получить до 15 августа 2020 года благодаря заявлению, отправленному в налоговый орган. С подробными условиями можно ознакомиться на сайте Минэкономразвития или на портале Мойбизнес.рф, - передает пресс-служба Смольного.

Добавим, что по всей России на субсидию подали заявку примерно 300 тысяч бизнесменов.