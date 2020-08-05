Студентам Санкт-Петербурга сделают онлайн-оплату проездных на электрички

Петербургским студентам дали возможность оплачивать льготные проездные на электрички через мобильное приложение. Фото: Артем КИЛЬКИН

Студентам Санкт-Петербурга дали возможность онлайн-оплаты своих льготных проездных на электрички. Соответствующее постановление уже подписал губернатор Александр Беглов. Оно заработает с 1 сентября 2020 года. Теперь разовые льготные проездные можно купить через веб-ресурс и мобильное приложение.

- Проход через автоматизированные системы контроля оплаты проезда будет осуществляться при предъявлении электронного билета. Отметим, что при проверке проездных документов студент должен предъявить электронный проездной билет и бумагу, которая подтверждает льготный статус (то есть студенческий билет – Прим. Ред.), - рассказывают в пресс-службе Смольного.

Напомним, ранее «Комсомолка» публиковала подробное расписание электричек в Северной столице на лето 2020 года. Много поездов добавили специально для дачников.