Появилось видео жесткого ДТП на КАД, где «Газель» впечатала такси под прицеп фуры

"Газель" отправила такси под прицеп фуры в жестком ДТП на КАД. Фото: vk.com/spb_today

На КАД произошло жесткое ДТП, в котором «Газель» отправила такси прямо под прицеп остановившейся фуры. Все произошло на 62-м километре внутреннего кольца трассы в Пушкинском районе. Видео аварии удалось снять одному из автомобилистов, который чуть позднее опубликовал запись в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте».

- Между Софийской и Московским шоссе все произошло, вроде все живы. Можно объехать по обочине и левой полосе, пробка собирается, - рассказывал очевидец.

Позднее в ГИБДД сообщили, что без пострадавших, к сожалению, не обошлось. По видео заметно, что от удара сзади такси на 1/3 зашло под прицеп «Скании».

- Травмы получил 48-летний пассажир, который находился в машине такси. Его госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. По факту ДТП проводится проверка, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.