Центр Санкт-Петербурга перекроют 9 августа из-за полумарафона «Северная столица»

Центр Санкт-Петербурга вновь перекроют из-за полумарафона. На этот раз - 9 августа. Фото: Олег ЗОЛОТО

Полумарафон «Северная столица» перекроет движение в центре Санкт-Петербурга в грядущее воскресенье 9 августа. Автомобилистам придется потесниться как на набережных, так и на некоторых главных улицах с самого утра вплоть до 14:00.

Полностью движение закроют с 8:00 до 10:10 по Невскому проспекту от Дворцового проезда до Садовой улицы, нечетной стороне набережной канала Грибоедова от Невского проспекта до Ново-Конюшенного моста, а также по Ново-Конюшенному мосту, Царицынскому проезду, 2-ому Садовому мосту, проезду вдоль Марсова поля, Адмиралтейскому проезду от Вознесенского проспекта до Невского проспекта.

Карта объезда перекрытых улиц на время полумарафона. Фото: Смольный

- Также движение для транспортных средств будет запрещено с 08:00 до 13:00 по Дворцовому проезду; с 08:10 до 10:30 по Дворцовой наб. от Суворовской пл. до Дворцового моста; с 08:10 до 11:30 по Дворцовому мосту; с 08:10 до 12:00 по Университетской наб., - добавляют в пресс-службе Смольного.

Полностью прочитать обо всех ограничениях можно по ссылке на сайте комитета по развитию транспортной инфраструктуры.