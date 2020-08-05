627 выпускников Санкт-Петербурга сдали ЕГЭ на 100 баллов

Русский язык на «сто» сдали 279 ребят, литературу – 106 школьников, историю – 96 выпускников. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Максимальный балл на ЕГЭ в 2020 году удалось заработать 627 школьникам Санкт-Петербурга из 248 образовательных учреждений. Это на 64 стобалльника больше чем в прошлом году. Об этом журналистам 5 августа рассказала председатель государственной экзаменационной комиссии города Ирина Асланян.

- Русский язык на «сто» сдали 279 ребят, литературу – 106 школьников, историю – 96 выпускников. Кроме того, 46 учащихся набрали 100 баллов сразу по нескольким предметам. Два выпускника сдали три предмета на 300 баллов, - отметила Асланян.

По словам председателя государственной экзаменационной комиссии города, средний балл государственного экзамена в Северной столице превысил средний показатель по стране. Результаты ЕГЭ по истории, географии, обществознанию и литературе в Санкт-Петербурге выше прошлогодних.

Участие в основной период ЕГЭ приняли 30186 человек. На этой неделе проходит дополнительный период. На него зарегистрировалось 353 участника. Продлится он до 8 августа.

Напомним, что в этом году выпускники Санкт-Петербурга подали 1911 апелляций на результаты единых государственных экзаменов. А двоих выпускников оштрафовали за списывание на ЕГЭ. Об одном из них «Комсомолка» недавно писала.