«Солярис» сбил мужчину, перебегавшего дорогу под мостом Александра Невского

Под мостом Александра Невского сбили пешехода. Фото: ГИБДД Санкт-Петербурга

Горе-пешехода, который решил перебежать дорогу в неположенном месте, сбили на проспекте Обуховской Обороны прямо под мостом Александра Невского. Жесткое ДТП произошло около 18:00. 24-летний водитель «Хендай Солярис» спокойно двигался по направлению к центру, как вдруг на проезжую часть перед ним выскакивает мужчина. Аварии не удалось избежать.

- Водитель с пятилетним стажем, управляя иномаркой, совершил наезд на мужчину вне зоны пешеходного перехода. На вид пострадавшему от 35 до 40 лет. Он получил тяжелые травмы. Медики скорой помощи госпитализировали его в больницу. Личность пострадавшего пока что устанавливается, - передает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Судя по видео ДТП, пешеход в последний момент заметил мчащийся ему навстречу транспорт, на секунду затормозил и не успел среагировать.