337 медработников Боткинской больницы переболели коронавирусом

Больше 300 медработников Боткинской больницы Санкт-Петербурга переболели коронавирусом. Фото: Артем КИЛЬКИН

Главный врач петербургской Боткинской больницы Денис Гусев заявил, что за все время пандемии коронавирусом переболели 337 сотрудников медучреждения. Всего в инфекционной клинике трудятся 2651 человек. По словам главврача, большинство зараженных перенесли инфекцию в легкой форме и без каких-либо симптомов.

- Только единицы сотрудников у нас были в тяжелой форме. Никто не погиб, это очень отрадно. Сейчас все живы, здоровы и продолжают полноценно работать, - рассказал Денис Гусев в эфире телепрограммы «Петербург против коронавируса».

Главврач согласился со статистикой Комздрава, что в Северной столице наблюдается тенденция на снижение числа госпитализаций. Конкретно в Боткинскую инфекционку сейчас поступает больных на 25-30% меньше, чем в пик пандемии. Также Гусев сообщил, что клинику пока не будут перепрофилировать, поскольку она является основной для приема пациентов с COVID-19.