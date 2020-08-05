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В Карелии два человека повторно заразились коронавирусом

Об этом сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков
Полина ШандракПолинаШандрак
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Два жителя Карелии повторно заразились коронавирусом.

Два жителя Карелии повторно заразились коронавирусом.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Похоже, что дискуссия о возможном повторном заражении новой коронавирусной инфекцией подходит к концу. В среду, 5 августа, на своей странице Вконтакте министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков сообщил о повторных случаях заражения COVID-19 в республике.

- Сложно говорить о повторных случаях инфицирования или заболевания ковид. Это может быть связано с длительным выделением вируса из организма. Но настораживают два случая в Карелии, - написал в соцсетях Охлопков.

Он также отметил, что это обычные люди средних лет без особых хронических заболеваний и сниженного иммунитета. Все алгоритмы их лечения, диагностики и динамического контроля соблюдены.

По оперативным данным, всего в Карелии на 5 августа 2020 года зарегистрировано 2466 фактов заражения COVID-19. Выздоровевших – 1666 человек, умерших – 18.