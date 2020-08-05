Школу олимпийского резерва с Крестовского острова оштрафовали на 200 тысяч рублей за нарушения по коронавирусу

Петербургскую Школу олимпийского резерва оштрафовали за многочисленные нарушения по коронавирусу. Фото: vk.com/watersportspb

Школа высшего спортивного мастерства по водным видам спорта имени Тюкалова получила штраф в размере 200 тысяч рублей за ряд нарушений по коронавирусу. 6 июля в нее нагрянул Роспотребнадзор с проверкой после жалобы от анонима. Оказалось, что у некоторых сотрудников Школы олимпийского резерва имеются явные признаки ОРВИ. Более того, к работе допускались люди с повышенной температурой.

- Также в помещениях школы не проводилась дезинфекция с обеззараживанием воздуха. Лица с признаками ОРВИ не изолировались, а информация о них не передавалась в обслуживающую поликлинику. Адвокат организации признал вину частично. К примеру, он сослался на то, что сведения о температуре сотрудников ошибочно внесли в журнал, - сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Но судья поверил эксперту из Роспотребнадзора, которая «добила» школу тем, что рассказала, как ее сотрудника госпитализировали с пневмонией. В итоге от штрафа спортсмены не отделались.