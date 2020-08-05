Вор-неудачник украл сейф с 4 млн рублей из ломбарда в Ленобласти, но обессилил и бросил его

Сейф с 4 миллионами рублей украли из ломбарда в Ленобласти, но бросили его через 50 метров. Фото: Артем КИЛЬКИН

Вор-неудачник попытался украсть сейф стоимостью в 4,1 млн рублей из ломбарда, который находится на улице Иоанна Кронштадтского в деревне Старая, что в Ленобласти. Однако спустя пару минут злоумышленник понял, что не потянет тяжеленный груз и бросил его в 50 метрах от офиса. Он проник в ломбард достаточно просто – спилил навесной замок с решетки двери.

- Видеонаблюдения в помещении не было, как и охранной сигнализации. Внутри сейфа находились 155 тысяч рублей, 80 золотых колец, 36 пар золотых сережек, 55 серебряных колец, 16 серебряных подвесок, а также 60 залоговых билетов с ювелирными изделиями, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

Сейф, к слову, нашла служебная собака Волк-Меркурий. Он лежал на тропинке, ведущей в гору. С места изъяли следы элементов шины автомобиля и отпечатки обуви. Вора вовсю ищут.