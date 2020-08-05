Петербуржцы собрали деньги на спасение медвежат, голодающих из-за закрытия цирка-шапито

Петербуржцы спасли голодающих медвежат из цирка-шапито. Фото: instagram.com/veles_center_spb

Центр помощи диким животным «Велес» сообщил, что петербуржцам быстро удалось собрать необходимые деньги для выкупа двух годовалых медвежат из закрытого цирка-шапито. Напомним, владельцам косолапых друзей не на что кормить своих подопечных во время пандемии. Сотрудники шапито даже устроились на стройку, чтобы хоть как-то обеспечить свои семьи. А медведи оказались брошены на произвол судьбы.

Требовалось собрать минимум 120 тысяч рублей и 20 тысяч на дорогу до центра «Велес», и неравнодушные жители как Санкт-Петербурга, так и Ленобласти смогли это сделать.

- Всем огромное спасибо! Сбор закрываем! Вся сумма собрана, хозяину мишек уже перевели аванс. Осталось завершить подготовку всех необходимых документов и решить вопрос с транспортом. Благодаря вам эти медвежьи дети обретут семью в нашем Центре! – рассказывают сотрудники «Велеса» в своем Instagram.