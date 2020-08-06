Чиновников Санкт-Петербурга заставят зарегистрироваться в соцсетях

Осенью чиновники Санкт-Петербурга заведут аккаунты в различных соцсетях. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Комитет по печати Санкт-Петербурга опубликовал проект постановления, который обязывает руководителей исполнительных органов госвласти завести личные аккаунты в социальных сетях. Сейчас документ проходит антикоррупционную экспертизу. Согласно нему, чиновники появятся осенью 2020 года везде, где только можно – во «ВКонтакте», Instagram, Facebook, «Одноклассниках», Twitter и даже на видеохостинге YouTube. Требований к ведению сосцетей предостаточно.

- В официальных аккаунтах рекомендуется размещать не менее 1 публикации в неделю. Аккаунты должны быть публичными. Вести их следует разговорным стилем с учетом специфики каждой соцсети. Информация не должна содержать негативную и личную эмоциональную оценку, а также нарушать нормы законодательства, - гласят некоторые выдержки из проекта постановления.

Вдобавок чиновники должны будут написать правила поведения на своей странице, чтобы удалять комментарии и блокировать некоторых пользователей-провокаторов или тех, кто неконструктивно критикует и, к примеру, нарушает закон.