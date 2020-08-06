Тепло и солнечно обещают в Санкт-Петербурге 6 августа

6 августа в Петербурге будет тепло и солнечно. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге закончились дожди и из-за туч выглянуло солнце. Прогноз синоптиков обещает хорошую погоду на ближайшие шесть-семь дней, и уже сейчас в городе ясно и тепло.

- 6 августа будет преимущественно без осадков. Ветер западных направлений от слабого до умеренного. Температура воздуха днем составит +20...+22 градуса. Атмосферное давление будет слабо повышаться, - сообщает городской гидрометцентр.

На 8 утра в Петербурге температура составляет +17,2 градуса, дует юго-западный ветер скоростью 2-3 метра в секунду, атмосферное давление держится на уровне 766 мм ртутного столба, а влажность - 70 процентов.

С сегодняшнего дня в городе начнется потепление. Уже завтра термометры покажут до +24 градусов, а в пятницу и все +26. Осадков в эти дни не ожидается.

Хорошая погода продержится в Петербурге до середины следующей недели, а потом в город придет очередной циклон с похолоданием и дождями.