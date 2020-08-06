Больше 18 тысяч человек проверили на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки

Больше 18 тысяч человек проверили на коронавирус в Петербурге за сутки. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Более 18 тысяч петербуржцев стали тесты на наличие коронавирусной инфекции за минувшие 24 часа. Об этом сообщает городской Оперштаб, который также приводит другую информацию по ситуации с коронавирусом на утро 6 августа.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 18133 человека. Под медицинским наблюдением находится 916 человек. Из них 5 - в обсерваторе, 544 - на самоизоляции, 367 - контактные, - сообщает пресс-служба Смольного.

Отметим, что количество выявленных случаев коронавирусной инфекции с начала пандемии в городе превысило 32 тысячи человек. Большая часть (почти 24 тысячи пациентов) благополучно выздоровела.

Около 6 тысяч 400 человек находятся в активной фазе заболевания. А более 2100 петербуржцев стали жертвами опасной инфекции.

Тем не менее, в последнее время заболеваемость снизилась и составляет 150-160 человек в сутки.