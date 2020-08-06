С 10 августа все ранее закрытые маршрутки возобновят работу в Санкт-Петербурге

Последние отмененные маршрутки вернутся на дороги. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Все петербургские маршрутки, работа которых была приостановлена из-за карантина, с 10 августа вернутся на дороги. О возобновлении курсирования 24 коммерческих маршрутов заявили в городском Комитете по транспорту.

- Все ранее закрытые коммерческие маршруты возобновят работу с 10 августа. Прошу обратить особое внимание всех руководителей транспортных предприятий - необходимо соблюдать нормы и правила безопасности, и напоминать об этом нашим пассажирам, - заявил вице-губернатор Максим Соколов.

Вернуть маршрутки на дороги было решено из-за возросшего пассажиропотока в общественном транспорте. По состоянию на конец июля он составил 74% от прошлогоднего уровня - 3 миллиона 32 тысячи человек в сутки.

Кроме этого чиновники ждут еще большего оживления в начале сентября с окончанием сезона отпусков и началом учебного года.