Три исторических почтамта отреставрируют в Ленобалсти

Здание почтовой станции в Кипени начнут реставрировать в 2021 году. Фото: vk.com/id432917

Здания трех исторических почтамтов восстановят в Ленинградской области. Старинные почтовые станции, расположенные в Кипени, Каськово и Чирковицах, переданы в собственность региона. Работы на первой из них начнутся уже в нынешнем году.

- Почтовая станция в Кипени, Ломоносовский район. В прошлом году забрали в собственность области по поручению Губернатора, начали делать проект реставрации. В этом году - первичные противоаварийные работы, в 2021 - начнем полноценную реставрацию, - сообщил на своей странице ВКонтакте глава областного Комитета по культуре Владимир Цой.

Пока точное неизвестно, что будет располагаться в отреставрированном здании. Предварительно, почтамт отдадут под детские кружки, выставочный зал и вернут историческое назначение - почту.

Впрочем, к пожеланиям местных жителей, которые просят сделать тут музей, власти обещают прислушаться.