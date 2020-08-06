Петербургского школьника оштрафовали на 3000 рублей за мобильник на ЕГЭ

Сдававшего ЕГЭ школьника оштрафовали за мобильник.
Фото: Артем КИЛЬКИН
Третий петербургский школьник получил штраф в три тысячи рублей за нарушения на ЕГЭ. Административный протокол на подростка составили за то, что он пронес телефон ан экзамен по математике.
- Мировой судья судебного участка №111 Курортного района вынес решение в отношении несовершеннолетнего подростка, который, 10 июля, в нарушение процедуры проведения ЕГЭ по математике, имел при себе средство связи (мобильный телефон), - сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Сам школьник на заседании вину признал, раскаялся и объяснил, что вообще, якобы, не знал о запрете иметь мобильник на экзамене.
Судья дал нерадивому выпускнику штраф в три тысячи рублей.
Напомним, что 4 августа такое же наказание по административной статье «Нарушение требований к ведению образовательной деятельности и организации образовательного процесса» получили еще два ученика. Один также имел при себе телефон на ЕГЭ по русскому языку, а у другого нашли шпаргалку во время теста по истории.