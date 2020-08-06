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Петербургского школьника оштрафовали на 3000 рублей за мобильник на ЕГЭ

Это уже третий выпускник, наказанный подобным образом за последние дни
Петр КиберПетр КиберПетрКибер
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Сдававшего ЕГЭ школьника оштрафовали за мобильник.

Сдававшего ЕГЭ школьника оштрафовали за мобильник.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Третий петербургский школьник получил штраф в три тысячи рублей за нарушения на ЕГЭ. Административный протокол на подростка составили за то, что он пронес телефон ан экзамен по математике.

- Мировой судья судебного участка №111 Курортного района вынес решение в отношении несовершеннолетнего подростка, который, 10 июля, в нарушение процедуры проведения ЕГЭ по математике, имел при себе средство связи (мобильный телефон), - сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Сам школьник на заседании вину признал, раскаялся и объяснил, что вообще, якобы, не знал о запрете иметь мобильник на экзамене.

Судья дал нерадивому выпускнику штраф в три тысячи рублей.

Напомним, что 4 августа такое же наказание по административной статье «Нарушение требований к ведению образовательной деятельности и организации образовательного процесса» получили еще два ученика. Один также имел при себе телефон на ЕГЭ по русскому языку, а у другого нашли шпаргалку во время теста по истории.