Траурная книга соболезнований по трагедии в Бейруте появилась в Санкт-Петербурге

При взрыве в порту Бейрута погибли больше 130 человек. Фото: кадр с камер видеонаблюдения

Книга соболезнований ливанскому народу открылась в петербургском Доме национальностей на Моховой улице. С 13:00 четверга на первом этаже здания любой горожанин может написать слова поддержки жителям Ливана и его столицы Бейрута, где при взрыве в порту погибли больше 130 человек.

- Как и весь мир, Петербург потрясен трагедией в столице Ливанской Республики Бейруте, где мощнейший взрыв привел к неисчислимым человеческим жертвам и разрушениям. По инициативе Ливанского землячества Санкт-Петербурга открыта книга соболезнований, - сообщает пресс-служба Комитета по межнациональным отношениям.

Доступ к книге соболезнований будет открыт с 9 до 20 часов 6,7 и 8 августа.

Напомним, что вечером 4 августа в порту Бейрута взорвалось судно с 2700 тоннами аммиачной селитры. Территория порта была практически уничтожена, а половина зданий в Бейруте лишилась окон. Погибшими числятся 137 человек, пострадали около пяти тысяч ливанцев.