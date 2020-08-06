Заезды на ЗСД и съезды с него перекроют из-за ремонта

На съездах и заездах ЗСД будут менять асфальт. Фото: Артем КИЛЬКИН

Дорожные работы ограничат движение транспорта на съездах с ЗСД и въездах на него. С 7 по 9 августа здесь будут менять асфальт, из-за чего проезд будет полностью перекрыт. Автомобилистов Петербурга предупреждают о затруднениях заранее.

- В августе 2020 года на ЗСД проводятся плановые работы по восстановлению дорожного покрытия основного хода, съездов и заездов, восстановлению и ремонту дорожного обустройства. Во время проведения работ запланировано полное закрытие движения по съездам и въездам ЗСД, - сообщает пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Так, с 23:59 7 августа до 11:00 9 августа закрыт въезд с Богатырского проспекта на ЗСД в сторону центра. Кроме того:

- с 22:00 7 августа до 14:00 9 августа закрыт съезд с ЗСД на Приморский проспект;

- с 22:00 7 августа до 09:00 9 августа закрыт съезд с ЗСД на Богатырский проспект и разворот для повторного въезда на ЗСД в сторону центра. Съезд возможен только на Планерную улицу;

- с 03:00 до 06:00 9 августа закрыт съезд с ЗСД на Автомобильную улицу при движении от КАД (Юг).