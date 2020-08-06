В больнице Святителя Луки открыли новый операционный блок

В больнице Святителя Луки открыт новый высокотехнологичный операционный блок. Фото: www.gov.spb.ru

В клинической больнице Святителя Луки открыли новый инновационный операционный блок. Для этого в старом корпусе специально надстроили 5-й этаж. Об этом рассказали в Смольном.

- В прошлом году я дал жесткое указание Комитету по строительству завершить проект в этом году. Поручение выполнено. Новый операционный блок – один из лучших в России – открыт. Здесь установлено высокотехнологичное оборудование, - отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на церемонии открытия.

Предполагается, что благодаря работе нового корпуса увеличится количество операций в два раза - до 14,5 тысяч в год.

Также на официальном сайте правительства города сообщают, что модернизация больницы Святителя Луки продолжается. Город планирует выкупить соседний корпус, который сейчас принадлежит ЛОМО и частями сдается в аренду. Там создадут онкологический центр и при необходимости смогут оказывать помощь больным с COVID-19. Ремонт планируют начать уже в сентябре.