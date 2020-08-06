Эрмитаж расторг контракт на реставрацию здания Биржи

Здание Биржи не могут отреставрировать уже два года. Фото: Олег ЗОЛОТО

Многострадальное здание Биржи на стрелке Васильевского острова, находящееся в не самом лучшем состоянии, опять осталось без реставраторов. Государственный Эрмитаж, в ведении которого с 2014 года находится памятник архитектуры, разорвал очередной контракт с подрядчиком, который должен был провести ремонтные работы.

- Выполнение работ по реставрации и приспособлению для современного использования здания «Биржи». Исполнение прекращено, - говорится в карточке лота на сайте Госзакупок.

Отметим, что контракт стоимостью почти в 285 миллионов рублей с петербургской компанией «Геоизол», известной по работе на олимпийских объектах Сочи, был заключен лишь 28 июля. А уже 3 августа соглашение было разорвано.

В планах работ значилась реставрация фасадов, кровли, стилобата, восстановление гидроизоляции и ремонт инженерных сетей.

Отметим, что с прошлым подрядчиком, который за два года не сделал и 10% работ, контракт расторгли в феврале 2020 года.