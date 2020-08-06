«Экзотариум» Ленинградского зоопарка возобновляет свою работу

Посмотреть на крокодила можно уже с 8 августа. Фото: vk.com/spbzoopark

Павильон «Экзотариум» вновь открывается в Ленинградском зоопарке после карантинного перерыва. Посмотреть на жаб, крокодилов и черепах можно будет уже в ближайшее воскресенье, 8 августа.

- Дорогие друзья! Мы рады сообщить, что с 8 августа 2 этаж павильона «Экзотариум» возобновляет свою работу. Крокодил, черепахи, хамелеоны, жабы Ага и другие рептилии и амфибии будут рады встрече с вами! - сообщает пресс-служба зоопарка.

Сотрудники напоминают, что всем посетителям необходимо носить маски, а также держать социальную дистанцию в полтора метра. Внутри зоопарка действуют определенные ограничения на работу кафе.

Попасть в зоопарк можно только через центральный вход, а выйти - через первый этаж павильона «Экзотариум». Вход на второй этаж самого «Экзотариума» расположен справа от павильона, со стороны «Приматов».