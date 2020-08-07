Тепло и солнечно будет в Санкт-Петербурге в пятницу, 7 августа

В пятницу в Петербурге будет тепло и солнечно. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Отличную погоду обещают синоптики в Санкт-Петербурге на 7 августа. Надоевших дождей не будет, зато солнце станет светить весь день. При этом в городе будет достаточно тепло, но совсем не жарко.

- Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный и западный, умеренный. Температура воздуха днем составит +21...+23 градуса. Атмосферное давление сильно меняться не будет, - сообщает петербургский гидрометцентр.

На 8 утра в городе уже достаточно тепло: воздух прогрелся до +18,5 градуса, ясно, абсолютный штиль. Давление составляет 769,9 мм ртутного столба, а влажность - 84 процента.

Что касается выходных, то погода в субботу и воскресенье будет отличная и абсолютно одинаковая. Осадков синоптики не обещают, в основном - солнечно с переменной облачностью. Температура в течение дня составит +24...+26 градусов.

Хорошая погода продержится в Петербурге до середины следующей недели, поэтому горожанам стоит успеть позагорать, пока небесная канцелярия позволяет.