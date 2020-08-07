Посудомойку Гранд Отеля жестко изнасиловал живущий в вагончике мигрант

В Стрельне мигрант изнасиловал посудомойку. Фото: Артем КИЛЬКИН

Полицейские Петродворцового района Петербурга задержали 28-летнего гражданина Армении, которого подозревают в изнасиловании 37-летней женщины, работающей в одном из отелей Стрельны.

- 6 августа 00:01 в дежурную часть обратилась посудомойка ООО «Гранд Отель» с сообщением о том, что на улице Фронтовая в поселке Стрельна ее изнасиловал малознакомый по имени Артур, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Через 20 минут на адрес прибыли оперативники, которые в строительном вагончике металлообрабатывающего завода задержали молодого мужчину. Подозреваемый оказался официально безработным и не имевшим регистрации мигрантом.

По словам потерпевшей, сначала знакомый ее избил, несколько раз ударив по лицу, а потом изнасиловал. Сейчас мужчина задержан, дело заведено по статье «Изнасилование». Подозреваемому грозит от трех до шести лет тюрьмы.