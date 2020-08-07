1-ю Советскую улицу официально сделают пешеходной

Последи 1-й Советской улицы стоит памятник карете, но от машин это не спасает.
Фото: Артем КИЛЬКИН
1-я Советская улица официально станет пешеходной. Сейчас эта прогулочная зона вблизи Московского вокзала бывает плотно заставлены припаркованными машинами. И сделать с этим что-то трудно, ведь улица до сих пор входит в список автомобильных дорог общего пользования. Но вскоре ситуация должна измениться.
- В Смольном прорабатывается вопрос перевода 1-й Советской в класс пешеходных улиц, - пишет газета «Петербургский дневник».
Реакцию властей города вызвало коллективное письмо местных жителей, которые обратились с требованием закрыть улицу для движения автомобилей.
Напомним, что после благоустройства, которое провели здесь в 2018 году, посреди пешеходной зоны появился памятник карете - в честь старого названия улицы «Каретная». А проезд машинам должны были преградить столбики, однако автомобилисты их просто выламывали.
ГИБДД периодически эвакуировало машины, но наказывать было не за что, ведь официально улица числится как дорога общего пользования.
Вскоре улицу могут официально сделать пешеходной. Фото: Роман Пименов/«Петербургский дневник»