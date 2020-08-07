1-ю Советскую улицу официально сделают пешеходной

Последи 1-й Советской улицы стоит памятник карете, но от машин это не спасает. Фото: Артем КИЛЬКИН

1-я Советская улица официально станет пешеходной. Сейчас эта прогулочная зона вблизи Московского вокзала бывает плотно заставлены припаркованными машинами. И сделать с этим что-то трудно, ведь улица до сих пор входит в список автомобильных дорог общего пользования. Но вскоре ситуация должна измениться.

- В Смольном прорабатывается вопрос перевода 1-й Советской в класс пешеходных улиц, - пишет газета «Петербургский дневник».

Реакцию властей города вызвало коллективное письмо местных жителей, которые обратились с требованием закрыть улицу для движения автомобилей.

Напомним, что после благоустройства, которое провели здесь в 2018 году, посреди пешеходной зоны появился памятник карете - в честь старого названия улицы «Каретная». А проезд машинам должны были преградить столбики, однако автомобилисты их просто выламывали.

ГИБДД периодически эвакуировало машины, но наказывать было не за что, ведь официально улица числится как дорога общего пользования.