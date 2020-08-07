18 053 петербуржца обследовали на коронавирус за последние сутки

Больше 18 тысяч петербуржцев сдали тесты за сутки. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Больше 18 тысяч человек прошли обследование на наличие коронавируса в Петербурге за последние сутки. Об этом информирует городской Оперштаб, следящий за ситуацией с распространением инфекции COVID-19 в регионе.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 18 053 человека. Под медицинским наблюдением находится 1038 человек. Из них 5 - в обсерваторе, 653 - на самоизоляции, 380 - контактные, - сообщает пресс-служба Смольного.

Операторами региональной справочной службы «122» за сутки обработан 214 вызов. Еще 47 звонков по вопросам, связанным с коронавирусом, поступило на экстренный номер 112.

О приезде из заграницы на территорию России сообщили восемь человек, еще 13 горожан было перенаправлено в службу скорой помощи, а трем звонившим понадобился разговор с полицией.

Остальные звонки были справочного характера.

Отметим, что число выявленных случаев заражения коронавирусом в Петербурге достигло почти 32,5 тысяч.