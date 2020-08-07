Porsche Cayenne сгорел утром 7 августа на улице Ленсовета в Санкт-Петербурге

Местные жители утверждают, что иномарку подожгли специально. Фото: vk.com/spb_today

Дорогущий Porsche Cayenne почти полностью сгорел ранним утром 7 августа в Московском районе Санкт-Петербурга. Шум, гам и треск огня разбудил жителей улицы Ленсовета около пяти часов утра. В этот момент кроссовер только разгорался.

- Был «Кайен» и нет «Кайена». Опять подожгли - 5:00 утра. Во дворе Ленсовета, 88 и Звездной, 5, - пишут в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» местные жители.

На кадрах съемки, сделанной очевидцами ЧП на свои мобильники видно, что у машины полыхает салон. Вероятно, неизвестный злоумышленник кинул бутылку с бензином именно туда.

Впрочем, точные причины возгорания установят дознаватели. А саму иномарку удалось частично спасти. Примчавшиеся на вызов пожарные успели потушить пламя. И если задняя часть кроссовера выгорела полностью, то передняя осталась цела.

Отметим, что новый такой Porsche Cayenne стоит около пяти миллионов рублей.