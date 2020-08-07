Аферисты обокрали слепую пенсионерку в Санкт-Петербург

Мошенники обманули больше десятка пенсионеров в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургские полицейские раскрыли группу мошенников, которая обманывала пенсионеров под видом электриков. Всего в деле злоумышленников набралось уже больше десятка эпизодов, а одной из потерпевших стала слепая женщина.

- Установлено, что злоумышленники причастны к мошенничеству, совершенному в отношении 90-летней женщины-инвалида по зрению. Под видом электрика один из соучастников проник в квартиру пенсионерки и, воспользовавшись ее беспомощным состоянием, похитил с тумбочки 57 тысяч рублей, - сообщала пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Вскоре подельников задержали, а в их машине была найдена телефонная база с адресами пенсионеров. Пока что следствие доказало 11 эпизодов, дела заведены по статьям «Кража» и «Мошенничество». Общий ущерб потерпевших превысил 300 тысяч рублей.

Двое подозреваемых до суда остаются под домашним арестом, а их подельница ждет разбирательства в СИЗО.