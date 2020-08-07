Еще
Радио
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

Директор петербургского Театра кукол получил три года условно за мошенничество

Вместе с подельницей он присвоил больше двух миллионов рублей за липовые переводы документов на иностранные языки
Петр КиберПетр КиберПетрКибер
КомментироватьОставить комментарий
Директора петербургского театра кукол осудили за мошенничество.

Директора петербургского театра кукол осудили за мошенничество.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вынес вердикт в отношении уже бывшего директора кукольного театра, которого обвиняли в мошенничестве на два с лишним миллиона рублей.

- Как полагает следствие, обвиняемый, являясь директором «Санкт-Петербургского Большого театра кукол», привлек сообщницу для осуществления синхронного перевода спектаклей, а также письменного перевода информационной, рекламной документации, писем, приглашений на иностранные языки, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Второй подсудимой стала руководитель переводческого бюро. На счеты ее фирмы поступали деньги за выполненные якобы услуги. Второй эпизод подельники провернули с «изготовлением» костюмов и реквизита к спектаклю.

Общий ущерб составил почти 2,2 миллиона рублей.

Обоих соучастников в итоге признали виновными. Каждому суд дал 3 года тюрьмы условно. Приговор в силу не вступил и может быть обжалован.

Криминал