Директор петербургского Театра кукол получил три года условно за мошенничество

Директора петербургского театра кукол осудили за мошенничество. Фото: Олег ЗОЛОТО

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вынес вердикт в отношении уже бывшего директора кукольного театра, которого обвиняли в мошенничестве на два с лишним миллиона рублей.

- Как полагает следствие, обвиняемый, являясь директором «Санкт-Петербургского Большого театра кукол», привлек сообщницу для осуществления синхронного перевода спектаклей, а также письменного перевода информационной, рекламной документации, писем, приглашений на иностранные языки, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Второй подсудимой стала руководитель переводческого бюро. На счеты ее фирмы поступали деньги за выполненные якобы услуги. Второй эпизод подельники провернули с «изготовлением» костюмов и реквизита к спектаклю.

Общий ущерб составил почти 2,2 миллиона рублей.

Обоих соучастников в итоге признали виновными. Каждому суд дал 3 года тюрьмы условно. Приговор в силу не вступил и может быть обжалован.